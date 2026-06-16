Москва16 июнВести.Пожар на Полтавской нефтебазе в Краснодарском крае, возникший после падения обломков БПЛА минувшей ночью, ликвидирован. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
Пожар, произошедший из-за падения обломков БПЛА в станице Полтавской Красноармейского района, ликвидировали. В ликвидации ЧП участвовало 63 человека и 21 единица техникиговорится в сообщении
Ранее глава района Александр Харитонов сообщал, что основной очаг возгорания на нефтебазе был потушен. По его данным, в результате происшествия никто не пострадал.