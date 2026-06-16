Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае ликвидировали Оперштаб Кубани: пожар на Полтавской нефтебазе ликвидирован

Москва16 июн Вести.Пожар на Полтавской нефтебазе в Краснодарском крае, возникший после падения обломков БПЛА минувшей ночью, ликвидирован. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Пожар, произошедший из-за падения обломков БПЛА в станице Полтавской Красноармейского района, ликвидировали. В ликвидации ЧП участвовало 63 человека и 21 единица техники говорится в сообщении

Ранее глава района Александр Харитонов сообщал, что основной очаг возгорания на нефтебазе был потушен. По его данным, в результате происшествия никто не пострадал.