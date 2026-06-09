Пожарные потушили возгорание на нефтебазе в Усть-Лабинском районе

Потушен пожар на нефтебазе в Усть-Лабинском районе Краснодарского края Пожарные потушили возгорание на нефтебазе в Усть-Лабинском районе

Москва9 июн Вести.Потушен пожар на территории нефтебазы в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, сообщает ТАСС со ссылкой на районную ЕДДС.

В настоящее время возгорание полностью ликвидировано.

По информации штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации, работы по тушению пожара завершены. Возгорание полностью ликвидировано говорится в публикации

Ранее сообщалось, что пожар на нефтебазе в городе Усть-Лабинск Краснодарского края произошел после атаки украинских БПЛА. Площадь возгорания достигала 5000 квадратных метров.