Москва6 июнВести.Общая площадь возгорания на нефтебазе в городе Усть-Лабинск Краснодарского края достигла 5 000 квадратных метров. Об этом сообщает городская ЕДДС.
Нефтебаза загорелась в результате атаки украинских БПЛА.
Площадь пожара составляет около 5 000 квадратных метровнаписано в канале Единой дежурно-диспетчерской службы в MAX
На месте воспламенения работают подразделения МЧС России по региону. Ликвидацией возгорания занимаются 167 человек и 54 единицы техники.
Была проведена эвакуация 60 человек, живущих вблизи нефтебазы.
О жертвах и пострадавших информации не поступало.