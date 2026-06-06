Огонь на нефтебазе на Кубани распространился на 5 000 кв. метров

Площадь пожара на кубанской нефтебазе составила 5 000 "квадратов" Огонь на нефтебазе на Кубани распространился на 5 000 кв. метров

Москва6 июн Вести.Общая площадь возгорания на нефтебазе в городе Усть-Лабинск Краснодарского края достигла 5 000 квадратных метров. Об этом сообщает городская ЕДДС.

Нефтебаза загорелась в результате атаки украинских БПЛА.

Площадь пожара составляет около 5 000 квадратных метров написано в канале Единой дежурно-диспетчерской службы в MAX

На месте воспламенения работают подразделения МЧС России по региону. Ликвидацией возгорания занимаются 167 человек и 54 единицы техники.

Была проведена эвакуация 60 человек, живущих вблизи нефтебазы.

О жертвах и пострадавших информации не поступало.