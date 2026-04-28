Пожар начался на НПЗ в Туапсе после падения обломков БПЛА

Пожар произошел на НПЗ в Туапсе Пожар начался на НПЗ в Туапсе после падения обломков БПЛА

Москва28 апр Вести.Пожар произошел на НПЗ в Туапсе после падения на объект обломков беспилотного летательного аппарата, об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края в канале МАХ.

В Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ говорится в сообщении, опубликованном утром 28 апреля

По имеющимся данным, в результате происшествия никто не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. К тушению огня привлечены 122 человека и 39 единиц специальной техники.