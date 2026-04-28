На место тушения пожара в Туапсе прибыли дополнительные сводные отряды МЧС

Дополнительные отряды МЧС прибыли к горящему НПЗ в Туапсе На место тушения пожара в Туапсе прибыли дополнительные сводные отряды МЧС

Москва28 апр Вести.Дополнительные отряды МЧС прибыли к горящему нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Туапсе. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

Спасатели из Адыгеи, прибывшие для усиления, уже приступили к работе.

На место тушения пожара в Туапсе прибыли дополнительные сводные отряды говорится в сообщении

Уточняется, что всего к тушению пожара привлечены 252 человека и 62 единицы техники. Основная часть – сотрудники МЧС России.

Ранее сообщалось, что глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Краснодарский край, чтобы лично проконтролировать ход тушения пожаров.