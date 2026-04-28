Куренков прибыл в Краснодарский край В Краснодарский край прилетел глава МЧС России Куренков

Москва28 апр Вести.Глава МЧС России Александр Куренков прилетел в Краснодарский край. Об этом ведомство сообщает в MAX.

Уточняется, что министр проконтролирует тушение пожаров на НПЗ в Туапсе.

По поручению Президента России Владимира Путина глава МЧС России лично проконтролирует ход тушения пожаров на нефтехранилищах в городе Туапсе после ударов украинских дронов пишет МЧС

Александр Куренков проведет оперативное совещание и примет решение по дальнейшим действиям.

Из-за масштабного пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе произошел выброс топлива. В округе ввели режим ЧС регионального уровня.