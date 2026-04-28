Москва28 апрВести.Глава МЧС России Александр Куренков прилетел в Краснодарский край. Об этом ведомство сообщает в MAX.
Уточняется, что министр проконтролирует тушение пожаров на НПЗ в Туапсе.
По поручению Президента России Владимира Путина глава МЧС России лично проконтролирует ход тушения пожаров на нефтехранилищах в городе Туапсе после ударов украинских дроновпишет МЧС
Александр Куренков проведет оперативное совещание и примет решение по дальнейшим действиям.
Из-за масштабного пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе произошел выброс топлива. В округе ввели режим ЧС регионального уровня.