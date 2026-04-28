Группировка из 40 водолазов прибудет в Туапсе для ликвидации возможных утечек

Для ликвидации возможных утечек в Туапсе приедут 40 водолазов Группировка из 40 водолазов прибудет в Туапсе для ликвидации возможных утечек

Москва28 апр Вести.Группировка из сорока водолазов прибудет в Туапсе в среду, 29 апреля, чтобы ликвидировать возможные протечки, сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

Завтра прибудет сюда (в Туапсе - ред​​​.) сводная группировка в количестве 40 водолазов отметил он

На данный момент к тушению пожара на НПЗ привлечены 252 человека и 62 единицы техники. Основная часть – сотрудники МЧС России.

Из-за масштабного пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе произошел выброс топлива. В округе ввели режим ЧС регионального уровня.