Москва28 апрВести.Группировка из сорока водолазов прибудет в Туапсе в среду, 29 апреля, чтобы ликвидировать возможные протечки, сообщил глава МЧС России Александр Куренков.
Завтра прибудет сюда (в Туапсе - ред.) сводная группировка в количестве 40 водолазовотметил он
На данный момент к тушению пожара на НПЗ привлечены 252 человека и 62 единицы техники. Основная часть – сотрудники МЧС России.
Из-за масштабного пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе произошел выброс топлива. В округе ввели режим ЧС регионального уровня.