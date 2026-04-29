В Туапсе отправилась делегация из Геленджика для оказания помощи в ликвидации ЧП

Делегация из Геленджика отправилась в Туапсе для помощи в ликвидации ЧП В Туапсе отправилась делегация из Геленджика для оказания помощи в ликвидации ЧП

Москва29 апр Вести.Делегация из Геленджика отправились в Туапсе для оказания помощи в ликвидации последствий ЧП в городе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Геленджика Алексей Богодистов.

Утром в Туапсе из Геленджика отправились сотрудники администрации, спасатели, представители внутригородских округов, строительной сферы и отрасли ЖКХ.

Помогать туапсинцам справляться с вызовами будем в ежедневном формате. Когда случается беда, Геленджик никогда не стоит в стороне подчеркнул глава города

В ночь на 28 апреля в результате атаки БПЛА в Туапсе произошел масштабный пожар на НПЗ. Был введен режим ЧС регионального уровня. Жителям посоветовали выходить на улицу в масках и респираторах.