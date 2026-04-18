Москва18 апрВести.Волонтеры занимаются ликвидацией последствий атаки БПЛА ВСУ в Туапсе. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко в Telegram-канале.
Он отметил, что оперативным службам помогает 91 доброволец.
Разбираем завалы разрушенных и поврежденных зданий. Сегодня на подмогу вышли молодежные волонтеры. Группировка составляет 91 человекговорится в сообщении Бойко
Глава округа добавил, что из-за ухудшения погоды поручил временно затянуть пленкой окна с выбитыми стеклами.
За состоянием воздуха в городе следит Роспотребнадзор. На данный момент превышения концентрации вредных веществ в атмосфере нет, пишет Бойко.