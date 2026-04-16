Москва16 апр Вести.Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко объявил в своем Telegram-канале об угрозе атаки БПЛА.

Он напомнил правила поведения при налете дронов.

В случае нахождения дома необходимо укрыться в помещении без окон (коридор, ванная, туалет, кладовая) или там, где окна не выходят на море.

При нахождении на улице нельзя прятаться под стенами многоквартирных домов, стоит укрыться в цоколе ближайшего здания, в подземном переходе или на подземной парковке. Запрещается использовать в качестве укрытия автомобиль.

Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала! Сигнал отменят сразу после того, как обстановка станет безопасной! сказано в сообщении

Ранее сообщалось, что в результате атаки украинских дронов в ночь на четверг, 16 апреля, погибли два человека, еще семь граждан получили ранения.

Как сообщал глава муниципалитета, повреждения получили 60 жилых домов: 8 многоквартирных зданий и 52 частных дома, пять из них - полностью разрушены. Также пострадали три социально значимых объекта.