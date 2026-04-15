Москва15 апр Вести.Глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко объявил в своем Telegram-канале об угрозе атаки вражеских дронов.

Соответствующая публикация появилась в 20.56 по московскому времени.

Уважаемые жители и гости муниципалитета! При включении сирен сигнала "Внимание всем" необходимо: Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в комнате без окон отмечается в сообщении

При нахождении на улице стоит укрыться в цоколе или в подземном переходе. Для укрытия не стоит использовать автомобиль. Также опасно прятаться под стенами домов.