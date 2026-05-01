Москва1 маяВести.Глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко в Telegram-канале объявил в регионе угрозу атаки вражеских беспилотников.
Сообщение об этом было опубликовано в мессенджере в 11.21 по московскому времени.
На территории Туапсинского округа объявлена угроза атаки беспилотниковсказано в сообщении
Бойко напомнил местным жителям и гостям муниципалитета правила поведения при включении сирены сигнала "Внимание всем": необходимо укрыться в помещении без окон с несущими стенами. При нахождении на улице надо укрыться в цоколе ближайшего здания, в подземном переходе или на парковке.
В настоящее время продолжается тушение пожара на территории морского терминала в Туапсе, который был атакован украинскими дронами в ночь на 1 мая.
Сообщалось, что на трех участках в городе ведется сбор нефтепродуктов. Уже вывезено 13 333 кубометров мазута, каменномазутной и водомазутной смеси. В работах участвуют 790 человек, задействовано 48 единиц техники.