Москва1 мая Вести.Глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко в Telegram-канале объявил в регионе угрозу атаки вражеских беспилотников.

Сообщение об этом было опубликовано в мессенджере в 11.21 по московскому времени.

На территории Туапсинского округа объявлена угроза атаки беспилотников сказано в сообщении

Бойко напомнил местным жителям и гостям муниципалитета правила поведения при включении сирены сигнала "Внимание всем": необходимо укрыться в помещении без окон с несущими стенами. При нахождении на улице надо укрыться в цоколе ближайшего здания, в подземном переходе или на парковке.

В настоящее время продолжается тушение пожара на территории морского терминала в Туапсе, который был атакован украинскими дронами в ночь на 1 мая.

Сообщалось, что на трех участках в городе ведется сбор нефтепродуктов. Уже вывезено 13 333 кубометров мазута, каменномазутной и водомазутной смеси. В работах участвуют 790 человек, задействовано 48 единиц техники.