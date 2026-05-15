Москва15 маяВести.Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Туапсинского округа.
Предупреждение об этом опубликовал в своем Telegram-канале глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко.
Сергей Бойко напомнил местных жителям и гостям города, что при включении сирен сигнала "Внимание всем" следует укрыться в помещении без окон, или там, где окна не выходят на море.