Москва15 мая Вести.Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Туапсинского округа.

Предупреждение об этом опубликовал в своем Telegram-канале глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко.

Сергей Бойко напомнил местных жителям и гостям города, что при включении сирен сигнала "Внимание всем" следует укрыться в помещении без окон, или там, где окна не выходят на море.