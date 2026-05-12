Москва12 маяВести.Глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко объявил в своем Telegram-канале об угрозе атаки вражеских беспилотников.
Соответствующая публикация появилась в 21.22 по московскому времени.
Уважаемые жители и гости муниципалитета! При включении сирен сигнала "Внимание всем" необходимо: если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в комнате без оконотмечается в сообщении
При нахождении на улице следует укрыться в подземном переходе или в цоколе здания.
Не стоит прятаться в машинах или под стенами домов.