На территории Туапсинского округа объявлена угроза атаки БПЛА Бойко: в Туапсинском округе объявлена угроза атаки беспилотников

Москва12 мая Вести.Глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко объявил в своем Telegram-канале об угрозе атаки вражеских беспилотников.

Соответствующая публикация появилась в 21.22 по московскому времени.

Уважаемые жители и гости муниципалитета! При включении сирен сигнала "Внимание всем" необходимо: если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в комнате без окон отмечается в сообщении

При нахождении на улице следует укрыться в подземном переходе или в цоколе здания.

Не стоит прятаться в машинах или под стенами домов.