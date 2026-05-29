Москва29 мая Вести.Глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко сообщил об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов в округе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он попросил жителей и гостей муниципалитета укрыться в безопасных помещениях, не подходить к окнам, не прятаться в автомобилях и под стенами многоквартирных домов.

Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала! призвал Бойко

Он заверил, что сигнал отменят сразу после того, как обстановка нормализуется.