Москва28 маяВести.В Туапсинском муниципальном округе объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила местная администрация на платформе MAX.
При включении сирен и сигнала "Внимание всем" жителям и гостям региона рекомендуют не подходить к окнам. Дома лучше укрыться в помещении без окон - коридоре, ванной, туалете, кладовой или там, где окна выходят не на море. На улице следует спуститься в цоколь ближайшего здания, подземный переход или на парковку.
В администрации предупредили, что автомобиль для укрытия использовать нельзя. Также не стоит прятаться под стенами многоэтажных домов.
Сигнал опасности отменят сразу после нормализации обстановки. Всех просят сохранять спокойствие.