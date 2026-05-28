Жителей и гостей Туапсинского округа предупредили об опасности дронов В Туапсинском округе объявлена угроза атаки беспилотников

Москва28 мая Вести.В Туапсинском муниципальном округе объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила местная администрация на платформе MAX.

При включении сирен и сигнала "Внимание всем" жителям и гостям региона рекомендуют не подходить к окнам. Дома лучше укрыться в помещении без окон - коридоре, ванной, туалете, кладовой или там, где окна выходят не на море. На улице следует спуститься в цоколь ближайшего здания, подземный переход или на парковку.

В администрации предупредили, что автомобиль для укрытия использовать нельзя. Также не стоит прятаться под стенами многоэтажных домов.

Сигнал опасности отменят сразу после нормализации обстановки. Всех просят сохранять спокойствие.