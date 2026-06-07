Москва7 июнВести.На территории Туапсинского округа объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает администрация в MAX.
Жителям и гостям муниципалитета напомнили о правилах поведения при включении сирен сигнала "Внимание всем".
Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в комнате без окон (коридор, ванная, туалет, кладовая) или там, где окна не выходят на мореговорится в сообщении
При нахождении на улице необходимо укрыться в цоколе ближайшего здания, парковке либо в подземном переходе.
Граждан призвали сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала.