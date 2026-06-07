В Туапсинском округе объявили режим угрозы атаки БПЛА Угроза атаки беспилотников объявлена в Туапсинском округе

Москва7 июн Вести.На территории Туапсинского округа объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает администрация в MAX.

Жителям и гостям муниципалитета напомнили о правилах поведения при включении сирен сигнала "Внимание всем".

Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в комнате без окон (коридор, ванная, туалет, кладовая) или там, где окна не выходят на море говорится в сообщении

При нахождении на улице необходимо укрыться в цоколе ближайшего здания, парковке либо в подземном переходе.

Граждан призвали сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала.