Москва12 июнВести.В Туапсинском округе объявили угрозу атаки беспилотников, а спустя пять минут - авиационная опасность. Об этом написала администрация муниципалитета на платформе MAX.
Внимание! На территории Туапсинского округа объявлена УГРОЗА атаки беспилотников. Авиационная опасностьсообщила администрация
Жителям и гостям района напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности. При включении сирен сигнала "Внимание всем" людей просят немедленно укрыться. Тем, кто дома, - не подходить к окнам, найти комнату без окон или помещение, окна которого не выходят на море. Тем, кто на улице, - спуститься в цоколь ближайшего здания, подземный переход или на парковку.
В администрации предупредили: нельзя прятаться в автомобилях, а также под стенами многоквартирных домов.
Жителей призывают сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала. Его отменят, как только обстановка станет безопасной.
В случае необходимости следует звонить по единому номеру вызова экстренных служб 112.