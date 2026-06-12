В Туапсинском округе объявлен режим угрозы атаки БПЛА и авиационной опасности В Туапсинском округе объявили угрозу атаки дронов и авиационную опасность

Москва12 июн Вести.В Туапсинском округе объявили угрозу атаки беспилотников, а спустя пять минут - авиационная опасность. Об этом написала администрация муниципалитета на платформе MAX.

Внимание! На территории Туапсинского округа объявлена УГРОЗА атаки беспилотников. Авиационная опасность сообщила администрация

Жителям и гостям района напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности. При включении сирен сигнала "Внимание всем" людей просят немедленно укрыться. Тем, кто дома, - не подходить к окнам, найти комнату без окон или помещение, окна которого не выходят на море. Тем, кто на улице, - спуститься в цоколь ближайшего здания, подземный переход или на парковку.

В администрации предупредили: нельзя прятаться в автомобилях, а также под стенами многоквартирных домов.

Жителей призывают сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала. Его отменят, как только обстановка станет безопасной.

В случае необходимости следует звонить по единому номеру вызова экстренных служб 112.