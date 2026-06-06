В Туапсинском округе прозвучал сигнал воздушной тревоги Угроза атаки БПЛА объявлена в Туапсинском округе

Москва6 июн Вести.На территории Туапсинского муниципального округа объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом администрация сообщила в MAX.

При нахождении дома необходимо отойти от окон и укрыться в помещении, где их нет. На улице нужно спрятаться в цоколе здания либо в подземном переходе, парковке.

Не используйте для укрытия автомобиль. Не прячьтесь под стенами многоквартирных домов говорится в сообщении

Жителей попросили сохранять спокойствие. Сигнал будет отменен, когда обстановка станет безопасной.

Ранее в аэропорту Сочи повторно были введены ограничения на работу. Мэр Андрей Прошунин сообщил, что в городе объявлена угроза атаки БПЛА.