Москва6 июнВести.На территории Туапсинского муниципального округа объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом администрация сообщила в MAX.
При нахождении дома необходимо отойти от окон и укрыться в помещении, где их нет. На улице нужно спрятаться в цоколе здания либо в подземном переходе, парковке.
Не используйте для укрытия автомобиль. Не прячьтесь под стенами многоквартирных домовговорится в сообщении
Жителей попросили сохранять спокойствие. Сигнал будет отменен, когда обстановка станет безопасной.
Ранее в аэропорту Сочи повторно были введены ограничения на работу. Мэр Андрей Прошунин сообщил, что в городе объявлена угроза атаки БПЛА.