Москва23 июн Вести.На территории Туапсинского округа объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил в своем Telegram-канале глава округа Сергей Бойко.

Также он напомнил жителям и гостям Туапсе о действиях при включении сирен сигнала "Внимание всем".

Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в комнате без окон (коридор, ванная, туалет, кладовая) или там, где окна не выходят на море говорится в публикации

Тем, кого предупреждение застало на улице, необходимо укрыться на подземной парковке, в подземном переходе, либо в цокольном этаже ближайшего здания. Нельзя использовать для укрытия автомобиль и оставаться под стенами многоквартирных домов.