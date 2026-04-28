В Туапсе проводится эвакуация жителей домов, находящихся рядом с атакованным НПЗ

В Туапсе из-за пожара на НПЗ эвакуируют жителей окрестных домов В Туапсе проводится эвакуация жителей домов, находящихся рядом с атакованным НПЗ

Москва28 апр Вести.Жителей домов, расположенных рядом с атакованным украинскими безпилотниками НПЗ, эвакуируют в целях безопасности. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что из-за атаки на НПЗ произошел масштабный пожар. К тушению уже привлечены 164 человека и 46 единиц техники. В ближайшее время планируется увеличение группировки спасателей.

Сейчас для безопасности жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, проводится эвакуация сказано в сообщении

Ранее глава региона назвал атаку на НПЗ серьезным ЧП, сообщалось, что на базе местной школы организован пункт временного размещения.