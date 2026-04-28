Москва28 апрВести.Жителей домов, расположенных рядом с атакованным украинскими безпилотниками НПЗ, эвакуируют в целях безопасности. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что из-за атаки на НПЗ произошел масштабный пожар. К тушению уже привлечены 164 человека и 46 единиц техники. В ближайшее время планируется увеличение группировки спасателей.
Сейчас для безопасности жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, проводится эвакуациясказано в сообщении
Ранее глава региона назвал атаку на НПЗ серьезным ЧП, сообщалось, что на базе местной школы организован пункт временного размещения.