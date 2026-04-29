Москва29 апрВести.Потушен пожар в жилом многоквартирном доме около нефтеперерабатывающего завода в Туапсе, сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.
Возгорание в здании возникло в 2.40 в среду, 29 апреля.
Огонь перекинулся на двухэтажное здание минувшей ночью в 2:40. Жильцов на момент ЧП в доме не было – их эвакуировали заранее, утром 28 апреляговорится в заявлении Оперштаба, опубликованном в мессенджере MAX
Площадь возгорания в здании составила около 150 квадратных метров.
Уточняется, что к 29 апреля из домов около НПЗ в Туапсе эвакуировали 60 жителей, им предоставлена возможность размещения в гостиницах.
Ранее сообщалось, что пожарные локализовали возгорание на НПЗ в Туапсе, возникшее в результате атаки БПЛА 28 апреля.