Рядом с нефтеперерабатывающим заводом в Туапсе потушили жилой дом

Потушен пожар в многоквартирном доме рядом с НПЗ в Туапсе Рядом с нефтеперерабатывающим заводом в Туапсе потушили жилой дом

Москва29 апр Вести.Потушен пожар в жилом многоквартирном доме около нефтеперерабатывающего завода в Туапсе, сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

Возгорание в здании возникло в 2.40 в среду, 29 апреля.

Огонь перекинулся на двухэтажное здание минувшей ночью в 2:40. Жильцов на момент ЧП в доме не было – их эвакуировали заранее, утром 28 апреля говорится в заявлении Оперштаба, опубликованном в мессенджере MAX

Площадь возгорания в здании составила около 150 квадратных метров.

Уточняется, что к 29 апреля из домов около НПЗ в Туапсе эвакуировали 60 жителей, им предоставлена возможность размещения в гостиницах.

Ранее сообщалось, что пожарные локализовали возгорание на НПЗ в Туапсе, возникшее в результате атаки БПЛА 28 апреля.