Пожарные полностью потушили огонь на НПЗ в Туапсе

Открытое горение на НПЗ в Туапсе ликвидировано Пожарные полностью потушили огонь на НПЗ в Туапсе

Москва29 апр Вести.Пожарные справились с открытым горением на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Пожарно-спасательным подразделениям, задействованным на тушении пожара, в результате эффективного проведения пенной атаки удалось полностью ликвидировать открытое горение на всех участках работ говорится в сообщении

В МЧС подчеркнули, что справиться с огнем так быстро специалисты смогли благодаря оперативному наращиванию группировки и качественному распределению пожарных по участкам.

Утром в среду, 29 апреля, возгорание на НПЗ удалось локализовать. Это произошло в 7.05.