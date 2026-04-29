Москва29 апрВести.Пожарные справились с открытым горением на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Пожарно-спасательным подразделениям, задействованным на тушении пожара, в результате эффективного проведения пенной атаки удалось полностью ликвидировать открытое горение на всех участках работговорится в сообщении
В МЧС подчеркнули, что справиться с огнем так быстро специалисты смогли благодаря оперативному наращиванию группировки и качественному распределению пожарных по участкам.
Утром в среду, 29 апреля, возгорание на НПЗ удалось локализовать. Это произошло в 7.05.