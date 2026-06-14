В Темрюкском районе потушили возгорание на терминале после атаки БПЛА

На Кубани ликвидировали пожар на морском терминале в поселке Волна В Темрюкском районе потушили возгорание на терминале после атаки БПЛА

Москва14 июн Вести.В Темрюкском районе Краснодарского края потушили пожар на морском терминале. Пламя ликвидировали в поселке Волна. Об этом сообщил краевой оперативный штаб.

Возгорание на морском терминале в поселке Волна Темрюкского района ликвидировано говорится в публикации

Отмечается, что на тушение выезжали 135 человек личного состава и 38 единиц спецтехники.

Возгорание на морском терминале произошло после ночной атаки беспилотников ВСУ на регион. Губернатор Вениамин Кондратьев ранее сообщал, что при падении обломков дрона на терминале погиб один человек, еще трое пострадали.