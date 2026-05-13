Пожар на предприятии в поселке Волна после падения обломков БПЛА ликвидирован

Москва13 мая Вести.Пожар на предприятии в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края, возникший в результате падения обломков беспилотников, полностью ликвидирован. Об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на оперативный штаб региона.

Возгорание произошло в ночь на 13 мая после атаки БПЛА. На территории предприятия горело оборудование. По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек.

В тушении пожара участвовали порядка 100 человек и 29 единиц спецтехники.

Информация о пострадавших уточняется.