Москва13 маяВести.Пожар на предприятии в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края, возникший в результате падения обломков беспилотников, полностью ликвидирован. Об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на оперативный штаб региона.
Возгорание произошло в ночь на 13 мая после атаки БПЛА. На территории предприятия горело оборудование. По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек.
В тушении пожара участвовали порядка 100 человек и 29 единиц спецтехники.
Информация о пострадавших уточняется.