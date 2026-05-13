Пожар на предприятии в Темрюкском районе Кубани продолжают ликвидировать

В поселке Волна Темрюкского района продолжают тушить пожар на предприятии Пожар на предприятии в Темрюкском районе Кубани продолжают ликвидировать

Москва13 мая Вести.В поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края огнеборцы продолжают ликвидировать пожар на территории одного из предприятий. Об этом сообщает оперативный штаб региона в своем Telegram-канале.

В поселке Волна Темрюкского района продолжают тушить пожар на территории одного из предприятий говорится в публикации

Ранее оперштаб сообщал, что возгорание произошло после падения обломков беспилотного летательного аппарата, вспыхнуло оборудование.

По предварительным данным, пострадал один человек.

В тушении пожара задействованы 96 человек личного состава, в том числе сотрудники ГУ МЧС РФ по региону, и 29 единиц спецтехники.