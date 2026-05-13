Москва13 маяВести.В поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края огнеборцы продолжают ликвидировать пожар на территории одного из предприятий. Об этом сообщает оперативный штаб региона в своем Telegram-канале.
Ранее оперштаб сообщал, что возгорание произошло после падения обломков беспилотного летательного аппарата, вспыхнуло оборудование.
По предварительным данным, пострадал один человек.
В тушении пожара задействованы 96 человек личного состава, в том числе сотрудники ГУ МЧС РФ по региону, и 29 единиц спецтехники.