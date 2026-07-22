Число пострадавших при атаке на склад в Краснодаре увеличилось до 10

Глава Краснодара: при атаке на склад пострадали 10 человек Число пострадавших при атаке на склад в Краснодаре увеличилось до 10

Москва22 июл Вести.Глава Краснодара Евгений Наумов привел уточненные данные о пострадавших в результате атаки вражеских беспилотников на логистический комплекс.

Количество пострадавших увеличилось до 10 человек. Четверых госпитализировали в медицинские учреждения города, еще шестерым оказали помощь амбулаторно написал он в мессенджере MAX

Ранее сообщалось о трех пострадавших.

Пожар на складе продолжается. В работах по ликвидации возгорания комплексе задействованы 105 человек и около 40 единиц техники. К тушению планируется привлечь вертолет.