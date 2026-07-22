Москва22 июлВести.Глава Краснодара Евгений Наумов привел уточненные данные о пострадавших в результате атаки вражеских беспилотников на логистический комплекс.
Количество пострадавших увеличилось до 10 человек. Четверых госпитализировали в медицинские учреждения города, еще шестерым оказали помощь амбулаторнонаписал он в мессенджере MAX
Ранее сообщалось о трех пострадавших.
Пожар на складе продолжается. В работах по ликвидации возгорания комплексе задействованы 105 человек и около 40 единиц техники. К тушению планируется привлечь вертолет.