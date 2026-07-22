СК возбудил дело о теракте после атак на склады в Краснодаре и Невинномысске

После атак на склады в Краснодаре и Невинномысске возбуждено дело о теракте СК возбудил дело о теракте после атак на склады в Краснодаре и Невинномысске

Москва22 июл Вести.Следственный комитет возбудил уголовное дело после атак ВСУ на логистические центры в Краснодаре и Невинномысске, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Произошедшее было квалифицировано по статье УК РФ о теракте.

Возбуждено уголовное дело по факту массированной атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на объекты гражданской инфраструктуры, расположенные в Краснодарском и Ставропольском краях говорится в заявлении ведомства, опубликованном в MAX

Удары были нанесены в среду, 22 июля. Для атак по логистическим центрам ВСУ использовали беспилотные летательные аппараты, в результате террористических атак пострадали люди.

По последней информации, которую приводит глава Краснодара Евгений Наумов, в результате атаки на логистический центр на Кубани ранения получили 10 человек. Тушение пожара на месте ЧП продолжается.

В районе пожара в логистическом центре в Невинномысске Ставропольского края объявлен режим ЧС. Там также есть пострадавшие.

Ранее глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким подтвердила удары по логистическим центрам Wildberries в Краснодаре и Невинномысске.