Москва22 июлВести.Из-за ночных атак ВСУ на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске их работа приостановлена. Об этом сообщается в Telegram-канале "WB партнеры".
В компании проинформировали, что запланированные на эти склады поставки можно отменить или привезти на любой другой объект.
Работа складов в Краснодаре и Невинномысске приостановленаговорится в публикации
Кроме того, сообщается, что стоимость хранения товаров на этих складах с 22 июля начисляться не будет.
Ранее сегодня стало известно, что в результате атак ВСУ по логистическим центрам Wildberries в Краснодаре и Невинномысске есть пострадавшие.