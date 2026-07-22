Wildberries: работа складов в Краснодаре и Невинномысске приостановлена Работу складов Wildberries в Краснодаре и Невинномысске приостановили из-за атак

Москва22 июл Вести.Из-за ночных атак ВСУ на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске их работа приостановлена. Об этом сообщается в Telegram-канале "WB партнеры".

В компании проинформировали, что запланированные на эти склады поставки можно отменить или привезти на любой другой объект.

Работа складов в Краснодаре и Невинномысске приостановлена говорится в публикации

Кроме того, сообщается, что стоимость хранения товаров на этих складах с 22 июля начисляться не будет.

Ранее сегодня стало известно, что в результате атак ВСУ по логистическим центрам Wildberries в Краснодаре и Невинномысске есть пострадавшие.