Wildberries снял с продажи товары со складов, пострадавших в результате атак

Wildberries снял с продажи товары с пострадавших от атак складов Wildberries снял с продажи товары со складов, пострадавших в результате атак

Москва18 июл Вести.Wildberries временно приостановил продажу товаров, находившихся на логистических объектах, пострадавших в результате атак ВСУ. Об этом сообщила основатель компании Татьяна Ким.

Информация о дальнейшей судьбе этих товаров будет опубликована в ближайшее время, отметила она.

Товары, которые находились на пострадавших логистических объектах, временно сняты с продажи. Вернемся с информацией о них в ближайшее время. Я и вся моя команда делаем все возможное. Благодарю всех за поддержку написала Ким в своем Telegram-канале

Ранее в субботу сообщалось об ударе украинских беспилотников по логистическим комплексам Wildberries в Котовске (Тамбовская область) и Электростали (Московская область). В результате атаки в Котовске погибли 7 человек, еще 25 пострадали. В Подмосковье пострадали 26 мирных граждан.