Потушен пожар, возникший после атаки дронов ВСУ на склад Wildberries в Котовске

Потушен пожар, вспыхнувший после атаки БПЛА на склад Wildberries в Котовске Потушен пожар, возникший после атаки дронов ВСУ на склад Wildberries в Котовске

Москва18 июл Вести.Потушен пожар, вспыхнувший в результате атаки украинских беспилотников на склад Wildberries в Котовске. Об этом сообщил представитель правительства Тамбовской области в беседе с агентством РИА Новости.

Пожар потушен. Открытое горение было ликвидировано в 04.08 мск, потом была проливка приводятся слова собеседника

Рано утром 18 июля украинские боевики с применением БПЛА, оснащенных поражающими элементами в виде металлических шариков, ударили по логистическим центрам WB в Котовске и подмосковной Электростали. В результате киевской агрессии в Котовске погибли 7 человек, еще 25 пострадали; в Подмосковье погиб 1 человек, пострадали 36.

По факту вражеских ударов были возбуждены уголовные дела о терактах.

Также для пострадавших открыта горячая линия.