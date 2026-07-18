Для помощи раненным при атаке ВСУ в Тамбов направили врачей Федерального центра Врачи Федерального центра направлены в Тамбовскую область после атаки ВСУ

Москва18 июл Вести.После атаки украинских беспилотников на склад Wildberries в Тамбовской области в регион направлены специалисты Федерального центра медицины катастроф и Центра экстренной медпомощи Москвы. Об этом в беседе с ТАСС рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Тамбов направлены бригады специалистов Федерального центра медицины катастроф и Центра экстренной медицинской помощи Москвы для оказания помощи пострадавшим в атаке укронацистов на логистический центр приводит агентство слова Кузнецова

ВСУ атаковали логистические центры WB в тамбовском Котовске и подмосковной Электростали рано утром 18 июля, в субботу, с применением БПЛА, оснащенных поражающими элементами в виде металлических шариков. В Котовске погибли 7 человек, еще 25 пострадали, в Подмосковье погиб 1 человек, ранения получили 36.

По факту вражеских ударов возбуждены уголовные дела о терактах.