Воробьев: после атаки ВСУ в Электростали умер мужчина, пострадали 37 человек

Мужчина погиб после атаки ВСУ на Подмосковье, также выросло число пострадавших Воробьев: после атаки ВСУ в Электростали умер мужчина, пострадали 37 человек

Москва18 июл Вести.В результате атаки украинских беспилотников на Московскую область погиб мирный житель, количество пострадавших выросло до 37. Данную информацию уточнил губернатор региона Андрей Воробьев.

В результате атаки беспилотников есть погибший. Пациент из Электростали скончался от полученных травм… По уточненным данным, всего пострадали 37 человек… : 8 человек находятся в тяжелом состоянии; 23 — средней степени тяжести; 5 — в удовлетворительном состоянии написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Родным и близким погибшего губернатор выразил соболезнования. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Помимо прочего, в Электростали при уничтожении вражеского БПЛА его обломки также упали на здание детского сада на улице Западной. В результате инцидента никто не пострадал, однако произошло возгорание, которое было ликвидировано на 100 кв. м.

На местах работают экстренные и оперативные службы. Работа по ликвидации последствий продолжается.

Рано утром 18 июля украинские боевики с применением беспилотников атаковали Московскую область. Удары пришлись по территории склада Wildberries в Электростали и по нефтебазе в Ногинске, где произошло возгорание.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.

В прокуратуре Московской области для пострадавших открыта горячая линия.