Москва18 июлВести.В результате атаки украинских беспилотников на Московскую область погиб мирный житель, количество пострадавших выросло до 37. Данную информацию уточнил губернатор региона Андрей Воробьев.
В результате атаки беспилотников есть погибший. Пациент из Электростали скончался от полученных травм… По уточненным данным, всего пострадали 37 человек… : 8 человек находятся в тяжелом состоянии; 23 — средней степени тяжести; 5 — в удовлетворительном состояниинаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Родным и близким погибшего губернатор выразил соболезнования. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Помимо прочего, в Электростали при уничтожении вражеского БПЛА его обломки также упали на здание детского сада на улице Западной. В результате инцидента никто не пострадал, однако произошло возгорание, которое было ликвидировано на 100 кв. м.
На местах работают экстренные и оперативные службы. Работа по ликвидации последствий продолжается.
Рано утром 18 июля украинские боевики с применением беспилотников атаковали Московскую область. Удары пришлись по территории склада Wildberries в Электростали и по нефтебазе в Ногинске, где произошло возгорание.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.
В прокуратуре Московской области для пострадавших открыта горячая линия.