При атаке БПЛА на Самарскую область один человек погиб и трое пострадали

Один человек погиб, трое ранены при атаке БПЛА ВСУ на Самарскую область При атаке БПЛА на Самарскую область один человек погиб и трое пострадали

Москва12 июл Вести.Мирный житель Самарской области погиб в результате удара украинского беспилотника. Об этом губернатор региона Вячеслав Федорищев написал в MAX.

Дроны атаковали территорию области утром воскресенья, 12 июля.

Сегодня ранним утром террористический украинский режим средствами БПЛА атаковал наш регион. С прискорбием сообщаю, погиб мужчина говорится в сообщении

Губернатор выразил соболезнования близким погибшего.

Он также сообщил о троих пострадавших, один из которых – ребенок. На данный момент все они госпитализированы.

Также при атаке БПЛА были повреждены частные и многоквартирные дома, одно из промышленных предприятий.