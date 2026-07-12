Москва12 июлВести.Мирный житель Самарской области погиб в результате удара украинского беспилотника. Об этом губернатор региона Вячеслав Федорищев написал в MAX.
Дроны атаковали территорию области утром воскресенья, 12 июля.
Сегодня ранним утром террористический украинский режим средствами БПЛА атаковал наш регион. С прискорбием сообщаю, погиб мужчинаговорится в сообщении
Губернатор выразил соболезнования близким погибшего.
Он также сообщил о троих пострадавших, один из которых – ребенок. На данный момент все они госпитализированы.
Также при атаке БПЛА были повреждены частные и многоквартирные дома, одно из промышленных предприятий.