В Самарской области после атаки БПЛА повреждены промышленные предприятия

Несколько предприятий в Самарской области повреждены при атаке дронов В Самарской области после атаки БПЛА повреждены промышленные предприятия

Москва10 июн Вести.В Самарской области в результате утренней массированной атаки украинских дронов повреждены несколько промышленных предприятий, пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в мессенджере MAX.

Отмечается, что расчеты противовоздушной обороны и мобильные боевые группы сбили несколько десятков беспилотников.

К сожалению, в результате атаки зафиксированы повреждения на нескольких промышленных предприятиях написал Вячеслав Федорищев

При атаке беспилотников ранения получили трое жителей региона. В настоящее время им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Губернатор предупредил, что угроза атак сохраняется, и призвал жителей быть осторожными. Он также напомнил о запрете публиковать фото и видео с мест падения БПЛА.

При обнаружении обломков беспилотников необходимо сразу звонить по телефону 112.