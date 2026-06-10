Москва10 июнВести.В Самарской области в результате утренней массированной атаки украинских дронов повреждены несколько промышленных предприятий, пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в мессенджере MAX.
Отмечается, что расчеты противовоздушной обороны и мобильные боевые группы сбили несколько десятков беспилотников.
К сожалению, в результате атаки зафиксированы повреждения на нескольких промышленных предприятияхнаписал Вячеслав Федорищев
При атаке беспилотников ранения получили трое жителей региона. В настоящее время им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Губернатор предупредил, что угроза атак сохраняется, и призвал жителей быть осторожными. Он также напомнил о запрете публиковать фото и видео с мест падения БПЛА.
При обнаружении обломков беспилотников необходимо сразу звонить по телефону 112.