Москва12 июлВести.В Самарской области в результате атаки беспилотников повреждены частные и многоквартирные дома, а также одно из промышленных предприятий. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в мессенджере MAX.
Сегодня ранним утром террористический украинский режим средствами БПЛА атаковал наш регион… В результате атаки есть повреждения в частных и многоквартирных домах, а также на одном из промышленных предприятийнаписал Вячеслав Федорищев
На местах работают сотрудники оперативных и экстренных служб.
На территории Самарской области продолжает действовать режим беспилотной опасности, подчеркнул губернатор.