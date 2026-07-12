В Самарской области при атаке БПЛА повреждены жилые дома и предприятие

В Самарской области дроны повредили жилые дома и предприятие В Самарской области при атаке БПЛА повреждены жилые дома и предприятие

Москва12 июл Вести.В Самарской области в результате атаки беспилотников повреждены частные и многоквартирные дома, а также одно из промышленных предприятий. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в мессенджере MAX.

Сегодня ранним утром террористический украинский режим средствами БПЛА атаковал наш регион… В результате атаки есть повреждения в частных и многоквартирных домах, а также на одном из промышленных предприятий написал Вячеслав Федорищев

На местах работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

На территории Самарской области продолжает действовать режим беспилотной опасности, подчеркнул губернатор.