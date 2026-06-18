Москва18 июнВести.До 17 выросло число мирных граждан, среди которых 2 детей, пострадавших при атаках украинских беспилотников на Московскую область. Данную информацию уточнил губернатор региона Андрей Воробьев.
Ранее он подробно рассказал о 16 жителях, которые получили ранения.
Еще одному 39-летнему мужчине помощь оказали амбулаторноуточнил Воробьев в своем канале в мессенджере МАХ
Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь и находятся под постоянным наблюдением врачей.
В настоящее время продолжается ликвидация последствий вражеской атаки, в том числе тушение пожаров. Все экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме.
Москва и Московская область 18 июня подверглись одной из самых массированных украинских атак с начала 2026 года — было уничтожено около 194 БПЛА. Обломки дронов упали на территории ТЦ "Садовод", ТЦ "Белая дача", также нескольким беспилотникам удалось достичь Московского НПЗ. Андрей Воробьев ранее заявлял о множественных повреждениях в разных муниципалитетах.