Воробьев: до 17 выросло пострадавших при атаках ВСУ на Московскую область

До 17 выросло число граждан, пострадавших при атаках ВСУ на Московскую область Воробьев: до 17 выросло пострадавших при атаках ВСУ на Московскую область

Москва18 июн Вести.До 17 выросло число мирных граждан, среди которых 2 детей, пострадавших при атаках украинских беспилотников на Московскую область. Данную информацию уточнил губернатор региона Андрей Воробьев.

Ранее он подробно рассказал о 16 жителях, которые получили ранения.

Еще одному 39-летнему мужчине помощь оказали амбулаторно уточнил Воробьев в своем канале в мессенджере МАХ

Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь и находятся под постоянным наблюдением врачей.

В настоящее время продолжается ликвидация последствий вражеской атаки, в том числе тушение пожаров. Все экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме.

Москва и Московская область 18 июня подверглись одной из самых массированных украинских атак с начала 2026 года — было уничтожено около 194 БПЛА. Обломки дронов упали на территории ТЦ "Садовод", ТЦ "Белая дача", также нескольким беспилотникам удалось достичь Московского НПЗ. Андрей Воробьев ранее заявлял о множественных повреждениях в разных муниципалитетах.