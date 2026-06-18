Возгорание в ТЦ "Белая дача" ликвидировано на 25 "квадратах"

Возгорание в ТЦ "Белая дача" ликвидировано Возгорание в ТЦ "Белая дача" ликвидировано на 25 "квадратах"

Москва18 июн Вести.Возгорание в подмосковном ТЦ "Белая дача", возникшее в результате падения обломков украинского беспилотника, ликвидировано на 25 кв.м. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Московской области.

Обломки БПЛА попали на кровлю торгового центра "Белая Дача". Произошло возгорание кровли… Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар на 25 кв. метрах говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

К тушению привлекалось 20 человек и 6 единиц техники.

Москва и Московская область 18 июня подверглись одной из самых массированных украинских атак с начала 2026 года — было уничтожено около 194 БПЛА. По словам мэра столицы Сергея Собянина, обломки дронов упали на территории ТЦ "Садовод", также нескольким беспилотникам удалось достичь Московского НПЗ. Губернатор Андрей Воробьев также заявил о множественных повреждениях в разных муниципалитетах.