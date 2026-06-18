Губернатор Воробьев сообщил о повреждении ТЦ "Белая Дача" в Котельниках Воробьев: беспилотники ВСУ повредили ТЦ "Белая Дача"

Москва18 июн Вести.После массированной атаки украинских беспилотников в числе прочих повреждений в Подмосковье зафиксировано падение обломков на крышу торгового центра "Мега Белая дача". Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Обломки БПЛА попали на кровлю торгового центра "Белая Дача". Произошло возгорание. Информация о площади пожара и возможных пострадавших уточняется приводятся слова губернатора

Ранее сообщалось, что торговый центр "Белая дача" объявил о временной приостановке работы.