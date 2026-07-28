Беспилотник попал в многоэтажный дом в Чехове

Воробьев: в Чехове беспилотник попал в многоквартирный дом Беспилотник попал в многоэтажный дом в Чехове

Москва28 июл Вести.Беспилотник попал в многоэтажный дом в Чехове на улице Земской. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, сейчас на месте работают все экстренные и оперативные службы.

Информация о пострадавших уточняется отметил губернатор Подмосковья в МАХ

Кроме того, в результате падения еще одного украинского БПЛА загорелись шины на открытой площадке. В настоящий момент пожарные оперативно ликвидируют возгорание.

Также в деревне Ваулово загорелся частный дом, возгорание локализовано. В деревне Дубна обломки БПЛА повредили дачный дом, пострадавших нет.

Воробьев добавил, что силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотники над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны.