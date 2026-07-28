Москва28 июлВести.Беспилотник попал в многоэтажный дом в Чехове на улице Земской. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, сейчас на месте работают все экстренные и оперативные службы.
Информация о пострадавших уточняетсяотметил губернатор Подмосковья в МАХ
Кроме того, в результате падения еще одного украинского БПЛА загорелись шины на открытой площадке. В настоящий момент пожарные оперативно ликвидируют возгорание.
Также в деревне Ваулово загорелся частный дом, возгорание локализовано. В деревне Дубна обломки БПЛА повредили дачный дом, пострадавших нет.
Воробьев добавил, что силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотники над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны.