Москва17 маяВести.В подмосковном Наро-Фоминском округе загорелся частный дом после поадания в него украинского беспилотника. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что в резульате инцидента пострадавших нет

Еще один частный дом загорелся в результате падения БПЛА в деревне Субботино (Наро-Фоминский округ). По предварительной информации, пострадавших нет

сообщил он на платформе MAX

Ранее Воробьев говорил о попадании БПЛА по многоквартирному дому в подмосковном Путилкове.