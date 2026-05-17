Частный дом загорелся в Наро-Фоминском округе после атаки беспилотника БПЛА повредил частный дом в Наро-Фоминском округе Подмосковья, возник пожар

Москва17 мая Вести.В подмосковном Наро-Фоминском округе загорелся частный дом после поадания в него украинского беспилотника. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что в резульате инцидента пострадавших нет

Еще один частный дом загорелся в результате падения БПЛА в деревне Субботино (Наро-Фоминский округ). По предварительной информации, пострадавших нет сообщил он на платформе MAX

Ранее Воробьев говорил о попадании БПЛА по многоквартирному дому в подмосковном Путилкове.