Москва17 маяВести.В подмосковном Наро-Фоминском округе загорелся частный дом после поадания в него украинского беспилотника. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что в резульате инцидента пострадавших нет
Еще один частный дом загорелся в результате падения БПЛА в деревне Субботино (Наро-Фоминский округ). По предварительной информации, пострадавших нетсообщил он на платформе MAX
Ранее Воробьев говорил о попадании БПЛА по многоквартирному дому в подмосковном Путилкове.