В Смоленской области от обломков БПЛА загорелся дом в дачном поселке

Дачный дом загорелся после падения обломков БПЛА в Смоленской области В Смоленской области от обломков БПЛА загорелся дом в дачном поселке

Москва24 мая Вести.В воздушном пространстве Смоленской области за ночь сбиты три беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

От падения обломков БПЛА загорелся дачный дом и надворные постройки в одном из поселков. Жертв и пострадавших нет.

В настоящее время экстренными службами пожар ликвидирован. Угрозы для других домовладений нет. Повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано. На места падений частей других БПЛА направлены оперативные службы написал Василий Анохин в мессенджере МАХ

Губернатор напомнил, что при обнаружении обломков беспилотников, подходить к ним нельзя, а о местоположении нужно сообщать по номеру 112.