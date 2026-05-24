Москва24 маяВести.В воздушном пространстве Смоленской области за ночь сбиты три беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.
От падения обломков БПЛА загорелся дачный дом и надворные постройки в одном из поселков. Жертв и пострадавших нет.
В настоящее время экстренными службами пожар ликвидирован. Угрозы для других домовладений нет. Повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано. На места падений частей других БПЛА направлены оперативные службынаписал Василий Анохин в мессенджере МАХ
Губернатор напомнил, что при обнаружении обломков беспилотников, подходить к ним нельзя, а о местоположении нужно сообщать по номеру 112.