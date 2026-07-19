Москва19 июлВести.Пожар, вспыхнувший накануне после атаки украинских беспилотников в подмосковном Ногинске, полностью потушен. Об этом сообщил глава Богородского городского округа Московской области Денис Семенов.
Пожар потушен. Благодарю экстренные службы за оперативную и слаженную работу! Сейчас … восстанавливается движение автобусов, поэтапно снимаются временные ограничения на перекрестках. Совсем скоро все дороги будут открытынаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Водителей и пассажиров призвали учитывать текущую обстановку.
Рано утром 18 июля украинские боевики с применением беспилотников атаковали Московскую область — НПЗ в Ногинске и логистический центр Wildberries в Электростали. В результате террористической агрессии погиб один человек, еще 61 пострадал. Произошло возгорание на нефтебазе.
По факту вражеских ударов было возбуждено уголовное дело о теракте.