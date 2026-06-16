На территории МНПЗ потушен пожар, вспыхнувший после атаки украинских БПЛА

На территории МНПЗ ликвидирован пожар, вспыхнувший после атаки БПЛА На территории МНПЗ потушен пожар, вспыхнувший после атаки украинских БПЛА

Москва16 июн Вести.На территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) полностью потушен пожар, вспыхнувший после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщило столичное ГУ МЧС России.

Пожар … полностью ликвидирован. Ситуация на МНПЗ стабилизирована. Инцидент не отразился на функционировании предприятия говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Утром 16 июня российские военнослужащие отразили массированную атаку украинских беспилотников на Москву — были сбиты 60 дронов. Однако один из БПЛА повредил объект МНПЗ, в результате вспыхнул пожар.

Московский нефтеперерабатывающий завод (АО "Газпромнефть-МНПЗ") — крупное промышленное предприятие в районе Капотня на юге Москвы.