Москва16 июнВести.На территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) полностью потушен пожар, вспыхнувший после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщило столичное ГУ МЧС России.
Пожар … полностью ликвидирован. Ситуация на МНПЗ стабилизирована. Инцидент не отразился на функционировании предприятияговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Утром 16 июня российские военнослужащие отразили массированную атаку украинских беспилотников на Москву — были сбиты 60 дронов. Однако один из БПЛА повредил объект МНПЗ, в результате вспыхнул пожар.
Московский нефтеперерабатывающий завод (АО "Газпромнефть-МНПЗ") — крупное промышленное предприятие в районе Капотня на юге Москвы.