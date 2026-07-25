Москва25 июлВести.В Тюмени огнеборцы ликвидировали пожар на нефтеперерабатывающем заводе, возникший в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.
Пожар на Тюменском НПЗ ликвидированнаписал Александр Моор
Отмечается, что сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место и справились с возгоранием.
В результате ЧП никто не пострадал.
Характер и размер ущерба уточняются.
Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и не доверять непроверенной информации.