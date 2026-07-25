Пожар на Тюменском НПЗ после атаки беспилотников ликвидирован

На Тюменском НПЗ потушили пожар, возникший из-за атаки дронов Пожар на Тюменском НПЗ после атаки беспилотников ликвидирован

Москва25 июл Вести.В Тюмени огнеборцы ликвидировали пожар на нефтеперерабатывающем заводе, возникший в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

Пожар на Тюменском НПЗ ликвидирован написал Александр Моор

Отмечается, что сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место и справились с возгоранием.

В результате ЧП никто не пострадал.

Характер и размер ущерба уточняются.

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и не доверять непроверенной информации.