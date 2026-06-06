Москва6 июнВести.Площадь пожара на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе составляет порядка 100 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС России по региону.
Возгорание на территории НПЗ началось утром 6 июня, в субботу. Как ранее заявили в региональном правительстве, речь не идет о последствиях атаки БПЛА.
Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе… Привлечены 16 единиц основной и специальной техники, 26 сотрудников... Площадь пожара составляет около 100 квадратных метровговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Информации о пострадавших нет.