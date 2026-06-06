МЧС: площадь пожара на Тюменском НПЗ составляет около 100 квадратных метров

В МЧС озвучили площадь пожара на Тюменском НПЗ МЧС: площадь пожара на Тюменском НПЗ составляет около 100 квадратных метров

Москва6 июн Вести.Площадь пожара на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе составляет порядка 100 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Возгорание на территории НПЗ началось утром 6 июня, в субботу. Как ранее заявили в региональном правительстве, речь не идет о последствиях атаки БПЛА.

Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе… Привлечены 16 единиц основной и специальной техники, 26 сотрудников... Площадь пожара составляет около 100 квадратных метров говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Информации о пострадавших нет.