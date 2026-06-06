Пожарные расчеты работают на месте возгорания на территории Тюменского НПЗ Пожар произошел на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе

Москва6 июн Вести.В Тюменской области произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. На месте работают экстренные службы, сообщает информационный центр правительства региона.

Отмечается, что возгоранию присвоен высокий уровень опасности.

Продолжается ликвидация пожара на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе. Возгорание произошло на одной из установок систем очистки говорится в официальном Telegram-канале правительства

Отмечается, что причиной стало нарушение технологического процесса, информация об атаке БПЛА на промышленное предприятие не соответствует действительности.