Москва6 июнВести.Причиной пожара на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе стало нарушение технологического процесса, сообщает информационный центр регионального правительства.

Из-за нарушения технологического процесса возгорание произошло на одной из установок систем очистки Тюменского нефтеперерабатывающего завода

говорится в официальном Telegram-канале правительства

Отмечается, что на месте также дежурит бригада скорой помощи. По последним данным, обошлось без пострадавших. Площадь возгорания составляет около 100 квадратных метров.

В департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности региона подчеркнули, что угрозы для населения нет.