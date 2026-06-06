Стала известна причина пожара на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе Причиной пожара на Тюменском НПЗ стало нарушение технологического процесса

Москва6 июн Вести.Причиной пожара на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе стало нарушение технологического процесса, сообщает информационный центр регионального правительства.

Из-за нарушения технологического процесса возгорание произошло на одной из установок систем очистки Тюменского нефтеперерабатывающего завода говорится в официальном Telegram-канале правительства

Отмечается, что на месте также дежурит бригада скорой помощи. По последним данным, обошлось без пострадавших. Площадь возгорания составляет около 100 квадратных метров.

В департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности региона подчеркнули, что угрозы для населения нет.