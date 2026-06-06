Москва6 июнВести.Причиной пожара на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе стало нарушение технологического процесса, сообщает информационный центр регионального правительства.
Из-за нарушения технологического процесса возгорание произошло на одной из установок систем очистки Тюменского нефтеперерабатывающего заводаговорится в официальном Telegram-канале правительства
Отмечается, что на месте также дежурит бригада скорой помощи. По последним данным, обошлось без пострадавших. Площадь возгорания составляет около 100 квадратных метров.
В департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности региона подчеркнули, что угрозы для населения нет.