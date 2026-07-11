Пожар на тверской нефтебазе, возникший из-за атаки дрона, полностью потушен Губернатор Королев сообщил о ликвидации пожара на тверской нефтебазе

Москва11 июл Вести.В Твери полностью ликвидирован пожар на нефтебазе, возникший в результате атаки дрона ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Виктор Королев в мессенджере MAX.

Пожар на тверской нефтебазе, возникший в результате отражения атаки вражеского беспилотника, полностью ликвидирован написал Виктор Королев

По его словам, двое суток на объекте работали огнеборцы МЧС и мобилизованные региональные силы, включая сотрудников Водоканала, Министерства промышленности и Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

В настоящее время опасности больше нет, однако контроль за ситуацией продолжится.

Губернатор подчеркнул, что пожар не повлиял на обеспечение топливом потребителей региона - удалось получить дополнительные объемы, которые скоро поступят на АЗС. Логистика и доставка топлива в районы без сетевых заправок находятся на постоянном контроле в плотном взаимодействии с правительством РФ и нефтяными компаниями.

Глава региона поблагодарил жителей за терпение.