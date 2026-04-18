Москва18 апрВести.В порту Высоцк полностью потушен пожар, вспыхнувший после утренней атаки беспилотных летательных аппаратов на регион. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
Глава региона поблагодарил военных из 6-й армии ВВС и ПВО, сотрудников МЧС и Ленинградского областного пожарно-спасательного гарнизона за оперативную работу.
Ранее сообщалось, что за минувшую ночь расчеты ПВО ликвидировали 27 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией Ленинградской области. Пострадавших и других повреждений не зафиксировано.